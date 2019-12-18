Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Çalıkuşu Sokak'ta iki gün önce tartıştığı Hasan Gündüz'ü öldürdüğü iddiasıyla yakalanan Rahman Kumaş'ın Çorlu Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Kumaş, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Kumaş'ın emniyetteki ifadesinde, eşini rahatsız ettiği için maktul ile aralarında husumet olduğunu iddia ettiği, olay günü karşılaştıklarında kendisini darbettiğini, evden çuval içerisinde getirdiği pompalı tüfeğin ateş alması sonucu Gündüz'ün hayatını kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cinayetten önce uçucu madde kullandı
6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü Ceren Özdemir'in katilinin bıçağı çaldığı iş yeri sahibi şikayetçi olmadı Mersin'de 6 çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika Haberleri
21:30 Ataman: "Larkin, milli takımı uzun zamandır istiyordu" - Son Dakika
21:30 TBMM Başkanı Şentop FETÖ, PKKYGP ile mücadele Türkiye'nin öncelikli güvenlik meselesi - Son Dakika
21:30 Bakan Turhan: "Yakında kazmayı vuracağız" - Son Dakika
21:30 Gaziantep'te su tankerleri hırsızlığında 313 kamera kaydının incelenmesiyle şüphelilere ulaşıldı - Son Dakika
21:29 Maganda kurşunuyla ölen Umut'un davasında Yargıtay'dan ikinci bozma - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika
20:07 Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 21:35:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]