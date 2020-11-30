Tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olay yerinden kaçan 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çamköy Mahallesi Pazaryeri mevkiinde Ali H. (30) ile 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, şahıslardan biri yanında bulunan pompalı tüfekle Ali H.'yi ayaklarından vurdu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ali H. ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ali H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerinden kaçan 2 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - MUĞLA