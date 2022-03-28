Son dakika haber: Tartıştığı kişiyi silahla vuran şahıs polise teslim oldu - Son Dakika
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Son dakika haber: Tartıştığı kişiyi silahla vuran şahıs polise teslim oldu

28.03.2022 23:43

Son dakika 3. sayfa haberi: Tartıştığı kişiyi silahla vuran şahıs polise teslim oldu Bursa'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle bacağından vurarak yaralayan şahıs, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Tartıştığı kişiyi silahla vuran şahıs polise teslim oldu

BURSA - Bursa'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle bacağından vurarak yaralayan şahıs, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muttalip D. ile Hüseyin A. arasında tartışma çıktı. Hüseyin A., yanında getirdiği pompalı tüfekle Muttalip D.'ye ateş etti. Saçmaların bacağına isabet etmesi sonucu Muttalip D. kanlar içerisinde yere yığılırken, Hüseyin A. kaçarak uzaklaştı. Sesleri duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muttalip D.'yi yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Muttalip D.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olay sonrası Hüseyin A. polis merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: Tartıştığı kişiyi silahla vuran şahıs polise teslim oldu
Son dakika haber: Tartıştığı kişiyi silahla vuran şahıs polise teslim oldu
Son dakika haber: Tartıştığı kişiyi silahla vuran şahıs polise teslim oldu
Son dakika haber: Tartıştığı kişiyi silahla vuran şahıs polise teslim oldu
Son dakika haber: Tartıştığı kişiyi silahla vuran şahıs polise teslim oldu
Son dakika haber: Tartıştığı kişiyi silahla vuran şahıs polise teslim oldu
Son dakika haber: Tartıştığı kişiyi silahla vuran şahıs polise teslim oldu

YORUMLAR
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Yıldırım, Bursa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Tartıştığı kişiyi silahla vuran şahıs polise teslim oldu - Son Dakika


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