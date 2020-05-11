Tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren muhtar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren mahalle muhtarı adliyeye sevk edildi.



Olay, 8 Mayıs Perşembe günü Hendek ilçesi Mahmutbey Mahallesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Harmantepe Mahallesi Muhtarı Salih T. ile 39 yaşındaki Turgay Baş arasında çıkan tartışmada, muhtar yanında bulundurduğu silah ile Baş'a ateş açarak öldürmüştü. Olay sonrası kaçan muhtar Salih T., dün gece saatlerinde Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi muhtar, adliyeye sevk edildi. - SAKARYA