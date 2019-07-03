Son Dakika Haberleri: Tartıştığı kişiyi silahla yaraladıktan sonra kendini ihbar etti
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Tartıştığı kişiyi silahla yaraladıktan sonra kendini ihbar etti

31 dakika önce

İzmir'in Narlıdere ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Tartıştığı kişiyi silahla yaraladıktan sonra kendini ihbar etti, System.String[]
İzmir'in Narlıdere ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Yenikale Mahallesi Korkmaz Sokak'ta N.S. ile T.P. arasında, alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.P. yanında bulunan silahla N.S'ye ateş etti.

Olay yerinden uzaklaşan T.P, bir arkadaşını arayıp N.S. ile tartıştıklarını ve N.S'ye ateş ettiğini söyledikten sonra polisi arayıp kendini ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahaleyi hastanede çalışan doktor yaptı

Silah seslerini duyarak sokağa çıkan ve Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştığı öğrenilen doktorun, ilk müdahalesini yaptığı N.S, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.
Vücuduna 3 mermi isabet eden N.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli T.P. ise olayda kullandığı değerlendirilen silahla polis ekiplerine teslim oldu. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:31 Kaynak: AA
Narlıdere, İzmir, Güncel
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