Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Adana'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

Adana'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde berber A.A. (25), yakınlarını rahatsız ettiği iddiasıyla İ.T. (31) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.T'nin pompalı tüfekle ateş ettiği A.A, yaralandı. Yaralı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan İ.T'yi saklandığı adreste gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:46 Kaynak: AA
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