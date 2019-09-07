Son Dakika Haberleri: Tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp kayıplara karıştı
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Tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp kayıplara karıştı

46 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla bacağından vurulan şahıs yaralandı.

Tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp kayıplara karıştı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla bacağından vurulan şahıs yaralandı.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde bulunan Koca Yusuf Çocuk Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Ç. ile kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında cebindeki tabancayı çıkartan şahıs, Osman Ç.'yi bacağından vurdu. Osman Ç. kanlar içinde kalırken, eli silahlı şahıs koşarak olay yerinden kaçtı.


Yaralanan Osman Ç., caddeden geçen bir taksiyi durdurdu. Osman Ç.'nin yaralı olduğunu gören taksi sürücüsü durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Osman Ç., Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Tedavi altına alınan Osman Ç.'nn hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

İnönü mahallesi, Çocuk Parkı, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:16 Kaynak: İHA
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