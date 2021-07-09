TARTIŞTIĞI KİŞİYİ SOKAK ORTASINDA BACAKLARINDAN VURDU - Son Dakika

KIRIKKALE'de M.K., tartıştığı M.B.'yi sokak ortasında tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Zafer Caddesi Kırıkkale Belediyesi Kızılkanat İş Merkezi önünde meydana geldi. İş Merkezi önünde karşılaşan M.K. ile M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K., üzerinde bulunan tabancayla M.B.'nin bacaklarına ateş edip, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki bacağından yaralandığı belirlenen M.B., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayın ardından kaçan M.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.