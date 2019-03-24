Tartıştığı Kişiyi Sokak Ortasında Tüfekle Vurdu
44 dakika önce
ÇORUM'da, Onur K., sokak ortasında tartıştığı Ali Ö.'yü av tüfeğiyle ayağından vurarak yaraladı.
ÇORUM'da, Onur K., sokak ortasında tartıştığı Ali Ö.'yü av tüfeğiyle ayağından vurarak yaraladı.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Bahabey Caddesi Mürsel 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Ali Ö., henüz bilinmeyen nedenle aralarında daha önce de husumet bulunan Onur K. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Onur K., av tüfeğiyle Ali Ö.'yü ayağından vurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tüfekten çıkan saçmaların diz kapağında isabet etmesi sonucu yaralanan Ali Ö., ambulansla Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Burada ameliyata alınan Ali Ö.'nün, hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.
Silahla yaralama olayını gerçekleştirdiği öne sürülen saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.
- Çorum
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:35 Kaynak: DHA
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