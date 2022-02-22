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Tartıştığı kişiyi takip ederek tabancayla vurup yaraladı - Son Dakika

Tartıştığı kişiyi takip ederek tabancayla vurup yaraladı

22.02.2022 01:53

Tartıştığı kişiyi takip ederek tabancayla vurup yaraladı Konya'da bir kişi akaryakıt istasyonu çıkışında tartıştığı araç sürücüsü tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Tartıştığı kişiyi takip ederek tabancayla vurup yaraladı

KONYA - Konya'da bir kişi akaryakıt istasyonu çıkışında tartıştığı araç sürücüsü tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonundan 34 EBH 107 plakalı araca akaryakıt alan A.K. istasyondan çıktığı sırada yaya Enver Y. ile yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sonrası olay yerinden kaçan Enver Y'yi takip eden araç sürücüsü A.K., Furkandede Caddesi üzerinde Enver Y'yi yanında bulunan tabanca ile vurarak yaralayıp olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Enver Y, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaçan şüpheliyi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevrede geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası kaçan şüpheli Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli A.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, hastanede tedavi altına alınan Enver Y'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tartıştığı kişiyi takip ederek tabancayla vurup yaraladı
Tartıştığı kişiyi takip ederek tabancayla vurup yaraladı
Tartıştığı kişiyi takip ederek tabancayla vurup yaraladı

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Akaryakıt, Tragger, Konya, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı kişiyi takip ederek tabancayla vurup yaraladı - Son Dakika


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