Tartıştığı kişiyi tüfekle yaralayıp köpeğini öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika
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Tartıştığı kişiyi tüfekle yaralayıp köpeğini öldüren zanlı yakalandı

29.03.2022 10:37
Tartıştığı kişiyi tüfekle yaralayıp köpeğini öldüren zanlı yakalandı

Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle yaralayıp köpeğini telef eden şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle yaralayıp köpeğini telef eden şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karahamza köyünde Ş.S. ile E.E.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.S, av tüfeğiyle E.E.G'ye ateş ederek yaraladı, çoban köpeğini öldürdü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı E.E.G. ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli S.Ş, jandarma ekiplerince evinde gözaltına alındı.

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Kırklareli, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tartıştığı kişiyi tüfekle yaralayıp köpeğini öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika


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