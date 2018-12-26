Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Kişiyi Vuran Emekli Polise Tutuklama

Tartıştığı Kişiyi Vuran Emekli Polise Tutuklama

18 dakika önce

İzmir'in Konak ilçesinde, sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tartıştığı güvenlik görevlisini bacağından vuran emekli polis, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tartıştığı Kişiyi Vuran Emekli Polise Tutuklama, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde, sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tartıştığı güvenlik görevlisini bacağından vuran emekli polis, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Konak ilçesinde meydana gelen olayda, emekli polis olduğu öğrenilen N.E. (46), iddiaya göre Şair Eşref Bulvarı'nda karşılaştığı D.Ş. (45) ile aracılık ettiği alacak verecek meselelerinden dolayı tartışmaya başlamış ve emekli polis, güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen D.Ş.'yi bacağından vurmuştu. Polis ekiplerince yakalanan N.E., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Emekli polis N.E., daha sonra ise adli makamlarca tutuklandı.

Bacağından yaralanan güvenlik görevlisi D.Ş.'nin ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:50 Kaynak: İHA

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