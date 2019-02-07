Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Kişiyi Vuran Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

Tartıştığı Kişiyi Vuran Şahıs Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

Tartıştığı kişiyi vuran şahıs adliyeye sevk edildiKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kişiyi tabanca ile ayağından vuran şahıs, adliyeye sevk edildi.

Tartıştığı Kişiyi Vuran Şahıs Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Tartıştığı kişiyi vuran şahıs adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kişiyi tabanca ile ayağından vuran şahıs, adliyeye sevk edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin İzmit İlçesi D100 Karayolu Serdar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemal Cihan V. isimli şahıs ile Mehmet Doğan G. isimli vatandaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrasında tabancasını çıkartan Cemal Cihan V., Mehmet Doğan G. isimli vatandaşa ateş etti. Kurşunun ayağına isabet ettiği Doğan G. kendi imkanları ile SEKA Devlet Hastanesi'ne gitti.
Mehmet Doğan G. gittiği hastanede tedavi altına alınırken, Cemal Cihan V. isimli şahıs Serdar Mahallesi'nde bulunan bir kafeye gitti. Gittiği kafede polis ekiplerini arayan şahıs, teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cemal Cihan V. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Mehmet Doğan G.'nin kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken,, Cemal Cihan V.'nin emniyetteki ifadesinde Doğan G.'nin kendisine ait olan bir otelde inşaat işini yaptığını ve eksiklikleri tamamlamadığı için aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Doğan G.'nin kendisine küfretmesi sonrasında tabancasını çıkartarak ayağına ateş ettiğini iddia eden Cemal Cihan V., işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:08 Kaynak: İHA

Mehmet Doğan, Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa
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