Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Kişiyi Vuran Şahıs Serbest Bırakıldı

Tartıştığı Kişiyi Vuran Şahıs Serbest Bırakıldı

10 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kişiyi tabanca ile ayağından vuran şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tartıştığı Kişiyi Vuran Şahıs Serbest Bırakıldı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kişiyi tabanca ile ayağından vuran şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin İzmit İlçesi D 100 Karayolu Serdar Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemal Cihan V. (33) isimli şahıs ile Mehmet Doğan G. (43) isimli vatandaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrasında tabancasını çıkartan Cemal Cihan V., Mehmet Doğan G. isimli vatandaşa ateş etti. Kurşunun ayağına isabet ettiği Doğan G. kendi imkanları ile SEKA Devlet Hastanesi'ne giderken, Cemal Cihan V. isimli şahıs ise Serdar Mahallesi'nde gittiği kafede polis ekiplerini arayan şahıs, teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cemal Cihan V., İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Mehmet Doğan G.'nin kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, Cemal Cihan V.'nin emniyetteki ifadesinde mühendis olduğu öğrenilen Doğan G.'nin kendisine ait olan bir otelde 450 bin TL'lik inşaat işini yaptığını ve eksiklikleri tamamlamadığı için aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Doğan G.'nin kendisine küfretmesi sonrasında tabancasını çıkartarak ayağına ateş ettiğini iddia eden Cemal Cihan V., işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki ifadesi sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:58 Kaynak: İHA

Mehmet Doğan, İzmit, Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Venezuela, Kaçak Yollardan Ülkeye Sokulan ABD Silahlarına El Koydu Evine Gitmek İçin Otostop Çeken Genç Erkek Tacize Uğradı

Bu Kez Yalova'da Yön Tabelasına Çıkıp İntihara Kalkıştı Kazada Yaralanan Atların Görüntüsü Yürek Burktu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 17:08:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Kişiyi Vuran Şahıs Serbest Bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]