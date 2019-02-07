Tartıştığı Kişiyi Vuran Şahıs Serbest Bırakıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kişiyi tabanca ile ayağından vuran şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı kişiyi tabanca ile ayağından vuran şahıs, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin İzmit İlçesi D 100 Karayolu Serdar Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemal Cihan V. (33) isimli şahıs ile Mehmet Doğan G. (43) isimli vatandaş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrasında tabancasını çıkartan Cemal Cihan V., Mehmet Doğan G. isimli vatandaşa ateş etti. Kurşunun ayağına isabet ettiği Doğan G. kendi imkanları ile SEKA Devlet Hastanesi'ne giderken, Cemal Cihan V. isimli şahıs ise Serdar Mahallesi'nde gittiği kafede polis ekiplerini arayan şahıs, teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cemal Cihan V., İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Mehmet Doğan G.'nin kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, Cemal Cihan V.'nin emniyetteki ifadesinde mühendis olduğu öğrenilen Doğan G.'nin kendisine ait olan bir otelde 450 bin TL'lik inşaat işini yaptığını ve eksiklikleri tamamlamadığı için aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Doğan G.'nin kendisine küfretmesi sonrasında tabancasını çıkartarak ayağına ateş ettiğini iddia eden Cemal Cihan V., işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki ifadesi sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. - KOCAELİ

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