Tartıştığı kişiyi vuran saldırgan polise teslim oldu - Son Dakika
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Tartıştığı kişiyi vuran saldırgan polise teslim oldu

28.06.2022 19:11
Tartıştığı kişiyi vuran saldırgan polise teslim oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde tartıştığı şahsı bacağından vuran saldırgan polise teslim oldu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde tartıştığı şahsı bacağından vuran saldırgan polise teslim oldu.

Olay, Yeni Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayalıdere Sokak'ta S.B., C.G. ve A.A. bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada silahlar konuştu. C.G.'nin silahından çıkan kurşunlarla bacağından yaralanan S.B., Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aranan C.G. olaydan 2 gün sonra S.B.'yi yaraladığı silahla birlikte polise teslim olurken zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Edirne Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı kişiyi vuran saldırgan polise teslim oldu - Son Dakika

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