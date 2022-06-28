Olay, Yeni Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayalıdere Sokak'ta S.B., C.G. ve A.A. bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada silahlar konuştu. C.G.'nin silahından çıkan kurşunlarla bacağından yaralanan S.B., Keşan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Aranan C.G. olaydan 2 gün sonra S.B.'yi yaraladığı silahla birlikte polise teslim olurken zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Edirne Kapalı Cezaevi 'ne sevk edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tartıştığı kişiyi vuran saldırgan polise teslim oldu - Son Dakika

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