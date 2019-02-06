Tartıştığı Kişiyi Vurdu, Gittiği Kafede Polislere Teslim Oldu

Tartıştığı kişiyi vurdu, gittiği kafede polislere teslim olduKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi tabanca ile ayağından vuran şahıs, daha sonra gittiği kafede polis ekiplerini arayarak teslim oldu.

Tartıştığı kişiyi vurdu, gittiği kafede polislere teslim oldu



KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi tabanca ile ayağından vuran şahıs, daha sonra gittiği kafede polis ekiplerini arayarak teslim oldu.

Olay, Kocaeli'nin İzmit İlçesi D100 Karayolu Serdar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemal Cihan V. isimli şahıs ile Mehmet Doğan G. isimli vatandaş arasından alacak verecek meselesi sebebi ile tartışma çıktı. İki kişinin arasında çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında tabancasını çıkartan Cemal Cihan V., Mehmet Doğan G. isimli vatandaşa ateş etti. Kurşunun ayağına isabet ettiği Doğan G. kendi imkanları ile SEKA Devlet Hastanesi'ne gitti.

Mehmet Doğan G. gittiği hastanede tedavi altına alınırken, Cemal Cihan V. isimli şahıs Serdar Mahallesi'nde bulunan bir kafeye gitti. Gittiği polis ekiplerini arayarak teslim olmak istediğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Mehmet Doğan G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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