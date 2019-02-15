Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Kişiyi Vurup Kaçan Şahıslar Gözaltına Alındı

Tartıştığı Kişiyi Vurup Kaçan Şahıslar Gözaltına Alındı

39 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alacak verecek meselesi sebebi ile tartıştığı kişiyi vuran şahıs ve kendisine yardım ettiği tespit edilen kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Tartıştığı Kişiyi Vurup Kaçan Şahıslar Gözaltına Alındı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alacak verecek meselesi sebebi ile tartıştığı kişiyi vuran şahıs ve kendisine yardım ettiği tespit edilen kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Kavaklı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ü.D isimli şahıs, alacak verecek meselesi nedeni ile Cenk C. ile sahilde tartışmaya başladı. Kısa süre sonra büyüyen tartışma sonrasında Ü.D. çıkarttığı tabanca ile Cenk C.'ye ateş etti. Kurşunların bacağına ateş ettiği Cenk C. kanlar içerisinde yere yığılırken, Ü.D. ise olay yerinden kaçtı. Cenk C., olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri kayıplara karışan Ü.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Gölcük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Ü.D. ve Cenk C.'yi vuran şahsın kaçmasına yardımcı olduğu tespit edilen S.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:58 Kaynak: İHA

Kavaklı, İzmit, Gölcük, Kocaeli, 3. Sayfa
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