Tartıştığı kız arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı - Son Dakika
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Tartıştığı kız arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı

26.07.2022 05:31
Tartıştığı kız arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı

BURSA'da, tartıştığı kız arkadaşı Songül E.'ye (34) kurşun yağdırarak kaçan şüpheli polis merkezine teslim oldu.

BURSA'da, tartıştığı kız arkadaşı Songül E.'ye (34) kurşun yağdırarak kaçan şüpheli polis merkezine teslim oldu. Bacağından vurulan Songül E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 3.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Çekirge Mahallesi, Kamil sokakta meydana geldi. Songül E. erkek arkadaşıyla yaşadığı sokağa geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından henüz kimliği öğrenilemeyen şüpheli belinde bulunan tabanca ile kız arkadaşı Songül E.'ye kurşun yağdırdı. Sol dizinden yaralanan Songül E. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Songül E. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Songül E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kız arkadaşını yaralayıp olay yerinden kaçan şüpheli karakola giderek teslim oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı kız arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartıştığı kız arkadaşına sokak ortasında kurşun yağdırdı - Son Dakika
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