Son Dakika Haberleri: Tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika Güncel Tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

5 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadını bıçakladı.

Tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, System.String[]

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı kadını bıçakladı.

Alınan bilgiye göre Ayhan D. (40), Zafer Mahallesi'ndeki boş bir arazide, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kız arkadaşı Nuran Gökalp'i (39) bıçakla yaraladı.

Gökalp, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine polis ve mahalle bekçileri Ayhan D.'yi gözaltına aldı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Gökalp'in cesedi savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli Ayhan D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zafer Mahallesi, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yola fırlayan küçük kız servis arabasının altında can verdi: Kahreden anlar güvenlik kamerasında
Akrabası tarafından tecavüze uğrayıp intihar eden Emre'nin isyanını arkadaşı anlattı: "Artık benim için de güneş doğsun" Annesinin elinden yola fırlayan minik kızın feci ölümü kamerada Milli Savunma Bakanlığı: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 03:13:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]