Tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Alınan bilgiye göre Ayhan D. (40), Zafer Mahallesi 'ndeki boş bir arazide, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kız arkadaşı Nuran Gökalp'i (39) bıçakla yaraladı.

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