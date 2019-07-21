Son Dakika Haberleri: Tartıştığı kız kardeşini bıçakladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tartıştığı kız kardeşini bıçakladı

43 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kız kardeşini sokak artasında bıçaklayan şahıs kayıplara karıştı.

Tartıştığı kız kardeşini bıçakladı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kız kardeşini sokak artasında bıçaklayan şahıs kayıplara karıştı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi 711 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.O. ve İ.O. kardeşler arasından henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrasında cebindeki bıçağı çıkartan İ.O. kız kardeşini bacağından bıçakladı. S.O. kanlar içinde kalırken, İ.O. olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.O. hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Olay yerinde tedavi edilen S.O, şikayetçi olmadığını söylerken, polis ekipleri İ.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ
Mustafapaşa, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 05:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Denizde can pazarı! 4 çocuktan 3'ünü kurtarabildi "Girmek yasaktır" tabelasının olduğu yerde denize giren çocuk öldü CHP'li eski vekil, Ali Babacan'ın partisine katılacağına dair iddiayı yalanladı Yamaç'ı gözünden etmişlerdi! Şimdi de sürücüye dehşeti yaşattılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 17:45:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı kız kardeşini bıçakladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]