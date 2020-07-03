Tartıştığı kız kardeşini darbederek silahla yaralayan kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'un Canik ilçesinde tartıştığı kız kardeşini darbederek silahla yaralayan kişi tutuklandı.
İddiaya göre, eşinden boşandıktan sonra ayrı evde yaşamaya başlayan Zeynep A, eşyalarını almak için Uludağ Mahallesi Eski Konak Sokak'ta yaşayan annesinin evine gitti.
Burada ablasıyla tartışan M.A.Ç, Zeynep A'yi zorla evin bodrum katına indirip darbettikten sonra tabancayla ateş açarak yaraladı.
Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zeynep A. tedavi altına alındı.
Şüpheli ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince ikametinde saklandığı merdiven boşluğunda tabancayla birlikte yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.