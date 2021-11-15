Üye Girişi
Tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü

15.11.2021 21:26

Tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü Kızını öldürdü, kendini ihbar etti Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü.

Tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü

Kızını öldürdü, kendini ihbar etti

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Tablakaya mahallesi 3182. sokak üzerinde meydana gelen olayda Basri K. (63), henüz bilinmeyen nedenden dolayı kızı Ş.T. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle baba Basri K., yanında bulunan bıçakla kızı Ş.T.'yi boynundan bıçakladı. Basri K. daha sonra acil çağrı merkezini arayarak kızını öldürdüğünü ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ş.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 çocuk annesi Ş.T.'nin cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kızını öldüren Basri K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü

Kayseri, Polis, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni kız arkadaşıyla görüntülenen Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü otomobili gazetecilerin üstüne sürdü 20:57 Yeni kız arkadaşıyla görüntülenen Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü otomobili gazetecilerin üstüne sürdü Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor 20:36 Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi
Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok 19:36 Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit 18:56 Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler 17:33 Erdoğan'ın konvoyunu durduran araç! Kenara çekip geçmesini beklediler
Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı 16:35 Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! 16:20 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!

Son Dakika Haberleri
20:57 Yeni kız arkadaşıyla görüntülenen Kaan Yıldırım olay çıkardı! Şoförü otomobili gazetecilerin üstüne sürdü
20:35 Merkezini İngiltere'ye taşıma kararı alan enerji lideri Royal Dutch Shell ismini değiştiriyor
20:24 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 15 Kasım Pazartesi günü vaka sayıları
20:14 Teknede alkol alan gençler arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaşamını yitirdi
20:07 Ünlü sanatçı Fedon, "Kanser oldu, ölüyor" diyenlere inat denize atladı
19:48 Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı
19:37 Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi
19:36 AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün
19:35 Barcelona'da 'Türk Messi' olacağı düşünülen Emre Demir için ilginç analiz: Messi ile hiçbir alakası yok
19:09 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız
Baba, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü Baba, tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü         
21:17
Koronavirüsü atlatıp ekranlara geri dönen Hakan Ural, gözyaşlarını tutamadı Koronavirüsü atlatıp ekranlara geri dönen Hakan Ural, gözyaşlarını tutamadı         
20:48
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: Zırvalıklarla karşı karşıyayız         
19:10
AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti         
18:25
Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti Şanlıurfa'da annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti         
16:50
"Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı! "Yoruldum" diyerek oturan adam bir daha kalkamadı!         
16:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülteci çıkışı sonrası Yunan ordusunda panik!         
16:17
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
15:40
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 21:32:09. #1.11#
SON DAKİKA: Tartıştığı kızını boynundan bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement