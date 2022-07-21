Tartıştığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Tartıştığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

21.07.2022 17:07
Tartıştığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı kocası tarafından bıçaklanan 28 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı kocası tarafından bıçaklanan 28 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Değirmendere Yalı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, Birgül G. (28) ve eşi Y.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Birgül G., kocası Y.G. tarafından bıçaklandı. Olayın ardından Y.G. polis merkezine giderek teslim olurken, adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Birgül G.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan, Y.G.'nin olaydan sonra eli kanlı şekilde çektiği videoda, "Borçlarımı ödemeye başladım" dediği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü Kocaeli'de eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın öldü Patlayan trafo yangın çıkardı Patlayan trafo yangın çıkardı
Kaynak: İHA

Değirmendere, Kocaeli, Gölcük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan, Trabzon yolcusu! "Fenerbahçe bayrağını Trabzon'a dikeceğim" demişti
16:48 ABD'de 'iş' krizi! Başvurular 8 ayın zirvesine yükseldi
16:42 Evine aldığı Ukraynalı mülteciyle aşk yaşayıp eşini terk etmişti! İngiliz adam şimdi de Ukraynalı bir çifte evinin kapılarını açtı
16:45 Polis olmak isteyenlere müjde! Emniyet Genel Müdürlüğü şartları açıkladı
16:37 Fransa elim olay! Babasının kreşe götürürken arabada unuttuğu 14 aylık bebek öldü
16:33 Tacizcisini yakalayan genç kadın verdiği sakin tepkiyle gündem oldu: Evet bunlar benim bacaklarım
16:27 Tırtıl bir anda yılana dönüşürse! Görenler hayretler içinde kaldı
16:16 Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den "psikolojik şiddet" uygulanıyor sözleri sonrası geri adım: Eşimden bahsetmedim, böyle bir durum söz konusu değil
16:08 Fenerbahçe'den giden Kim Min Jae, Napoli ile anlaştı!
15:55 Dans etmek isteyen genç kız büyük tehlike atlattı, bir de üstüne çıplak kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 17:09:30. #1.13#
SON DAKİKA: Tartıştığı kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement