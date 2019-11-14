Son Dakika Haberleri: Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı
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Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

7 saat önce

Ankara'da bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı.

Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı, System.String[]

Ankara'da bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Keçiören Refik Saydan Caddesi'nde bulunan bir taksi durağına sığınan Çağrı Ş, eşinin kendisini bıçakladığını söyledikten sonra aldığı yaranın etkisiyle bayıldı.

Hemen olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekiplerince Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastahanesine kaldırılan Çağrı Ş'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Çevrede çalışma başlatan Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eşini bıçakladığı iddia edilen Seda Ş'yi suç aletiyle yakaladı.

Olay sonrası şoka girdiği öğrenilen zanlının, polis ekiplerine herhangi bir şey hatırlamadığını beyan ettiği belirtildi.

Keçiören, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:16 Kaynak: AA
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