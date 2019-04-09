Tartıştığı Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 4 çocuk annesi bir kadın, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 4 çocuk annesi bir kadın, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü. Olay, Gölmarmara ilçesine bağlı Ozanca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kamile T. (30) ile eşi Kemal T. (36) dün akşam henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kamile T. mutfaktan aldığı bıçakla eşi Kemal T.'yi bıçakladı. Kamile T., daha sonra mahalle muhtarına giderek, eşini bıçakla yaraladığını söyledi. Muhtarın ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Kemal T.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerlerken, Kamile T. de jandarma ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



(İHA)

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