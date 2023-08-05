Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

05.08.2023 10:58

Uşak'ta evde tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan koca hayatını kaybetti. Olay, Uşak Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. E.A. adlı kadın, kocasıyla yaşadığı tartışmanın ardından onu bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan koca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadın ise polis tarafından gözaltına alındı.

Uşak'ta evde tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan koca, hayatını kaybetti.

Uşak Cumhuriyet Mahallesi 5. Körfez Sokak'ta bulunan bir sitenin 1. katında, E.A. adlı şahıs kocasıyla evde henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesine üzerine E.A. kocası Emrah A'yı mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emrah A'yı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Emrah A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay ardından polis ekiplerince gözaltına alınan E.A'nın emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.

Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • can ok: Nerde erkek haklari varsa yoksa kadin haklari Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet Mahallesi, Körfez, Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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