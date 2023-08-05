Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Uşak'ta evde tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan koca, hayatını kaybetti.

Uşak Cumhuriyet Mahallesi 5. Körfez Sokak'ta bulunan bir sitenin 1. katında, E.A. adlı şahıs kocasıyla evde henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesine üzerine E.A. kocası Emrah A'yı mutfaktan aldığı bıçakla ağır yaraladı. Vatandaşların ihbarı üzerine, 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emrah A'yı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Emrah A. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay ardından polis ekiplerince gözaltına alınan E.A'nın emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi.