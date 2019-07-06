Son Dakika Haberleri: Tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla ağır yaraladı
Son Dakika Güncel Haber

Tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla ağır yaraladı

1 saat önce

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, tartıştığı karısı tarafından ekmek bıçağıyla ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla ağır yaraladı, System.String[]
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, tartıştığı karısı tarafından ekmek bıçağıyla ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Abak Mahallesi'nde yaşayan A.R.Ö. (53) ile eşi S.Ö. (50) arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ö, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kocasını göğsünden ve karnından bıçakladı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan kocanın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan kadın zanlı ise İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:34 Kaynak: AA
Abak Mahallesi, Jandarma, Karpuzlu, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 yaşındaki çocuğu taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Beslediği arıların saldırısına uğrayan kadın öldü Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun Türkiye'de olduğu iddia edildi Son dakika! AK Partisi Sözcüsü Ömer Çelik'ten "Başkanlık sisteminde revizyon" iddiasına yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 15:56:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla ağır yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]