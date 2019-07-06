Tartıştığı kocasını ekmek bıçağıyla ağır yaraladı
1 saat önce
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, tartıştığı karısı tarafından ekmek bıçağıyla ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 02:34 Kaynak: AA
'ın Karpuzlu
ilçesinde, tartıştığı karısı tarafından ekmek bıçağıyla ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Abak Mahallesi
'nde yaşayan A.R.Ö. (53) ile eşi S.Ö. (50) arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ö, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla kocasını göğsünden ve karnından bıçakladı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis
ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan kocanın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan kadın zanlı ise İlçe Jandarma
Komutanlığına götürüldü.
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