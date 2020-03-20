Tartıştığı kocasını iple boğarak öldürdü - Son Dakika

Tartıştığı kocasını iple boğarak öldürdü
6 saat önce
Ankara'nın Keçiören ilçesinde eşini iple boğan kadın gözaltına alındı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde eşini iple boğan kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Estergon Caddesi'ndeki evine geç saatte alkollü geldiği öne sürülen İsmail Katar ile eşi E.Katar arasında tartışma çıktı. Çiftin sözlü tartışması bir süre sonra kavgaya dönüştü. Çocukların uyuduğu sırada yaşanan kavgada E.Katar, kocasını iple boğdu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, E.Katar gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:42 Kaynak: AA
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