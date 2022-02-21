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Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

21.02.2022 01:42

Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye Aşık Seyrani Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mehmet Ateşsoy (51), eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle eşi tarafından kalbinden bıçaklanan Mehmet Ateşsoy; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi kadını gözaltına aldı. Mehmet Ateşsoy'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü

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Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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