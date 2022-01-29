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TARTIŞTIĞI KOCASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

TARTIŞTIĞI KOCASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ

29.01.2022 17:35

ERZURUM'un Pasinler ilçesinde 2 çocuk annesi Arzu Yüzbey, tartıştığı eşi Adem Yüzbey'i kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

ERZURUM'un Pasinler ilçesinde 2 çocuk annesi Arzu Yüzbey, tartıştığı eşi Adem Yüzbey'i kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde Pasinler ilçesinin kırsal Otlukapı Mahallesi'nde meydana geldi. 6 yıllık evli olan ve 2 çocukları bulunan Arzu ve Adem Yüzbey arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Arzu Yüzbey, eşini kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Adem Yüzbey'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Arzu Yüzbey, jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Arzu Yüzbey, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Pasinler ilçe adliyesine getirildi. Arzu Yüzbey, nöbetçi savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talabiyle mahkemeye sevkedildi. Yüzbey, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TARTIŞTIĞI KOCASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI KOCASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI KOCASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ

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Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARTIŞTIĞI KOCASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TARTIŞTIĞI KOCASINI KALBİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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