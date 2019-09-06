Tartıştığı kocasını keserle öldürdüğü iddiası

Konya'da tartıştığı kocasını keserle öldürdüğü iddia edilen kadın, gözaltına alındı.

İddiaya göre, merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta ikamet eden Veysel S. (53) ile eşi Fadik S.(46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fadik S., kocasının başına keserle vurdu.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri Veysel S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Fadik S, polis tarafından gözaltına alındı.