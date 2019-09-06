Son Dakika Haberleri: Tartıştığı kocasını keserle öldürdüğü iddiası - (2) - KONYA
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Tartıştığı kocasını keserle öldürdüğü iddiası - (2) - KONYA

1 saat önce

Konya'da tartıştığı kocasını keserle öldürdüğü iddia edilen kadın, gözaltına alındı.

Konya'da tartıştığı kocasını keserle öldürdüğü iddia edilen kadın, gözaltına alındı.

İddiaya göre, merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta ikamet eden Veysel S. (53) ile eşi Fadik S.(46) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fadik S., kocasının başına keserle vurdu.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri Veysel S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Fadik S, polis tarafından gözaltına alındı.

Selçuklu, Karabük, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:45 Kaynak: AA
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Tartıştığı kocasını keserle öldürdü
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