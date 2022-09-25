Tartıştığı kocasını tabancayla vurup, öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Tartıştığı kocasını tabancayla vurup, öldürdü

25.09.2022 12:54
Tartıştığı kocasını tabancayla vurup, öldürdü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, K.C. (53), henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında çıkan tartışma sonrası eşi Süleyman C.'yi (58) tabancayla vurdu.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, K.C. (53), henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında çıkan tartışma sonrası eşi Süleyman C.'yi (58) tabancayla vurdu. Süleyman C., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, K.C. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kemaliye Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. 3 çocuk annesi K.C ile eşi Süleyman C., arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. K.C., kısa sürede kavgaya dönen olayda, Süleyman C.'ye ait ruhsatlı tabancayı alıp, 3 el ateş etti. Göğsünden vurulan Süleyman C., kanlar içerisinde yere yığılırken, komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman C., ambulansla Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Süleyman C., burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. K.C. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
Tır ile çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 4 ölü, 1 yaralı Tır ile çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 4 ölü, 1 yaralı Manisa'da bir kadın, kocasını tabancayla vurarak öldürdü Manisa'da bir kadın, kocasını tabancayla vurarak öldürdü
Kaynak: DHA

Jandarma, Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı kocasını tabancayla vurup, öldürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:55 Göç İdaresi Başkanlığı, 2022'de sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını kamuoyuna açıkladı
12:53 Kritik görüşme! Bakan Nebati, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Cidde'de bir araya geldi
12:22 TBMM ilk defa bir dönemde 6. yasama yılına girecek
12:10 Dudak uçuklatan fiyat! Aronya meyvesi organik soluca ve yarasa gübresiyle yetiştiriliyor
11:45 CHP'li Erdoğan Toprak'tan AK Parti'ye sert suçlama
11:40 Çin ile Hindistan Rusya Devlet Başkanı Putin'i sırtından hançerledi
11:29 Çorum'da şüpheli valiz alarmı! Sahibi koşarak geldi ve polislere olayın iç yüzünü anlattı
11:23 Survivor yüzüğü! Mert Öcal, Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti, genç yarışmacı "evet" dedi
10:48 Atina'dan tehlikeli provokasyon! Yunanistan'ın Adalar'a yaptığı yasa dışı zırhlı araç sevkiyatı İHA'larla görüntülendi
10:37 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin'in nükleer silahlarını kullanacağı durumu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 13:11:44. #1.13#
SON DAKİKA: Tartıştığı kocasını tabancayla vurup, öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement