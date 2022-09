Tartıştığı kocasını tabancayla vurup, öldürdü

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, K.C. (53), henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında çıkan tartışma sonrası eşi Süleyman C.'yi (58) tabancayla vurdu. Süleyman C., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, K.C. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kemaliye Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. 3 çocuk annesi K.C ile eşi Süleyman C., arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. K.C., kısa sürede kavgaya dönen olayda, Süleyman C.'ye ait ruhsatlı tabancayı alıp, 3 el ateş etti. Göğsünden vurulan Süleyman C., kanlar içerisinde yere yığılırken, komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman C., ambulansla Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Süleyman C., burada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. K.C. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.