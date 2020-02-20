Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

6 saat önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde bir fabrikanın muhasebe bölümünde çalışan 2 çocuk babası Ömer Bozkurt(44), tartıştığı komşusu Yılmaz E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü, System.String[]

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde bir fabrikanın muhasebe bölümünde çalışan 2 çocuk babası Ömer Bozkurt(44), tartıştığı komşusu Yılmaz E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay akşam saatlerinde Saha Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer Bozkurt ile komşusu Yılmaz E. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yılmaz E. yanındaki bıçakla Bozkurt'u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Bozkurt'u görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne götürülen Bozkurt, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Bozkurt'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Polis ekipleri ise olayla Yılmaz E.'yi cinayette kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.


Ömer Bozkurt, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 08:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Leyla'nın ölümüyle ilgili davada gizli tanığın ifadesi ortaya çıktı
18 yıldır kayıp olan adamın, annesi ve kardeşleri tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Kına gecesinde damadını öldüren kayınpederden kan donduran ifade: Öldürmek için fırsat kolluyordum Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerine yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 02:58:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]