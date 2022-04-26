Tartıştığı komşusuna baltayla böyle saldırdı - Son Dakika
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Tartıştığı komşusuna baltayla böyle saldırdı

26.04.2022 16:37

Tartıştığı komşusuna baltayla böyle saldırdı Sakarya'nın Serdivan ilçesinde gürültü sebebiyle daha önce tartışma yaşadığı polis komşusuna baltayla saldırdı.

Tartıştığı komşusuna baltayla böyle saldırdı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde gürültü sebebiyle daha önce tartışma yaşadığı polis komşusuna baltayla saldırdı. Polis memuru bacağından yaralanırken o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Konuya ilişkin gözaltına alınan saldırgan ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Şifa Sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın zemin katında oturan polis memuru M.A.G., bahçede bulunan banklarda gürültü yapıldığı gerekçesiyle komşuları A.A. ile daha önce tartışma yaşadı. Tarafların tekrardan bahçede karşılaşması neticesinde bir kez daha tartışma çıktı. Daha sonrasında M.A.G.'ye küfürler yağdıran Ayhan A., elindeki baltayla saldırdı. Yaşanan saldırı neticesinde A.A., yere düşen M.A.G.'yi bacağından yaraladı. Vatandaşların engellemesi sonrasında durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Yaralı polis memuru hastanede tedavi altına alınırken saldırgan komşu polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan komşu adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tartıştığı komşusuna baltayla böyle saldırdı
Tartıştığı komşusuna baltayla böyle saldırdı

YORUMLAR
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Polis Memuru, Serdivan, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı komşusuna baltayla böyle saldırdı - Son Dakika


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