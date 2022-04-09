TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNA KURUSIKI TABANCA İLE ATEŞ ETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNA KURUSIKI TABANCA İLE ATEŞ ETTİ

09.04.2022 15:29

ANTALYA'da komşu kavgası sonunda kurusıkı tabancayla ateş eden 1 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA'da komşu kavgası sonunda kurusıkı tabancayla ateş eden 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 11.30'da Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde lüks bir sitede meydana geldi. Aynı sitede oturan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Soyadı açıklanmayan ve isminin Oğulcan olduğu öğrenilen bir kişi, kurusıkı tabanca ile çevreye ateş etti. Silah sesini duyan ve büyük korku yaşayan Dünyanın En büyük Sakallar Kulübü Türkiye Başkanı Onur Galin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye çelik yelekli çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, Oğulcan isimli genci gözaltına alıp polis merkezine götürdü.

Yaşanan olayın kendilerine büyük korku yaşattığını söyleyen Onur Galin, "Marketten ekmek aldım eve dönüyordum. Önce arkamızdan taş atıp, daha sonra tabanca ile ateş etmeye başladı. Ne yapacağımızı şaşırdık. Hemen polisi arayıp, yardım istedik. Başımıza bir şey gelmesinden korkuyoruz" dedi.

TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNA KURUSIKI TABANCA İLE ATEŞ ETTİ
TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNA KURUSIKI TABANCA İLE ATEŞ ETTİ
TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNA KURUSIKI TABANCA İLE ATEŞ ETTİ

YORUMLAR
500
Antalya'da park halindeki otomobilin 4 lastiğini çalan hırsız, bir saatte yakalandı Antalya'da park halindeki otomobilin 4 lastiğini çalan hırsız, bir saatte yakalandı Husumetli iki grubun silahlı kavgasında kan aktı: 4 yaralı Husumetli iki grubun silahlı kavgasında kan aktı: 4 yaralı

Fener Mahallesi, Muratpaşa, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNA KURUSIKI TABANCA İLE ATEŞ ETTİ - Son Dakika


Son Dakika
15:10 Yanlış hesap jandarmadan döndü: Sosyal medyadan uyuşturucu satmaya çalıştığı kişi jandarma çıkınca kaçamadı
15:08 Jirinovski'nin cenazesinde olağanüstü güvenlik önlemleri: Putin salondayken Jirinovski'nin akrabaları dahi salona alınmadı
15:04 AK Partili Göksu'ya İBB sözcüsünden yanıt geldi: İBB'yi onlar yönetseydi öğrenci akbili 249 TL olacaktı
14:54 Eşinden kalan saatleri 15 milyona sattığı iddia edilmişti! Ece Erken isyan etti, hesabındaki parayı yayınladı
14:42 İkisi de polis olan gelin ve damada takılan takı herkesi gülümsetti
14:29 Karabük'te heyelan yolu ikiye bölünce, 2 ev zarar gördü
14:27 Fenerbahçe Divan seçiminde panik anları: Bir üye fenalaşınca Ali Koç yanına koştu
14:22 Bu hikaye yarım kalmayacak: Ünlü çift, 18 yıl sonra bir kez daha nişanlandı
14:19 Aslı Enver çok mutlu: Sevgilisi ve müstakbel kayınvalidesiyle yemek yedi
14:05 Amerikan gazetesi yazdı: Ruslar akın akın Türkiye'ye geliyor, aynı anda 4 daire satın alıyor! Amaçları vatandaş olmak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 15:36:44. #1.13#
SON DAKİKA: TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNA KURUSIKI TABANCA İLE ATEŞ ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement