Tartıştığı komşusunu tabancayla yaralayan emekli polis, adliyede - Son Dakika
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Tartıştığı komşusunu tabancayla yaralayan emekli polis, adliyede

31.03.2022 16:16
Tartıştığı komşusunu tabancayla yaralayan emekli polis, adliyede

ANTALYA'da kendisini darp eden komşusu Harun Burak Durgun'u (28) kasığından ve diz kapağından yaralayan emekli polis memuru S.C. (60) ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANTALYA'da kendisini darp eden komşusu Harun Burak Durgun'u (28) kasığından ve diz kapağından yaralayan emekli polis memuru S.C. (60) ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye götürülen Harun Burak Durgun'un tedavisi sürüyor.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi, 216 Sokak'taki 4 katlı sitede meydana geldi. Husumetli olan emekli polis memuru S.C. ile komşusu Harun Burak Durgun arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Harun Burak Durgun, iddiaya göre komşusu S.C.'yi darbedip, beylik tabancasını almaya çalıştı. Tabancasını çeken S.C., Harun Burak Durgun'u kasığından ve bacağından yaraladı. Durgun, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Burada ameliyata Durgun'un sağlık durumunun iyi olduğu tedavisinin devam ettiği belirtildi. Olay sonrası parkta olduğunu söyleyen ve polise teslim olan S.C., ifadesinde, aralarında iki yıldır husumet olduğunu anlattı. S.C, "Aramızda sürekli tartışma oluyordu. Bugün beni ittirip, 'Biz buradayız. Ne yapacaksın' dedi. Saldırıp, tabancamı almak isteyince dizinden ve kasığından vurdum" dedi.S.C. polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Tartıştığı komşusunu tabancayla yaralayan emekli polis, adliyede
Tartıştığı komşusunu tabancayla yaralayan emekli polis, adliyede
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Polis Memuru, Konyaaltı, Emekli, Hurma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı komşusunu tabancayla yaralayan emekli polis, adliyede - Son Dakika


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