Son dakika haber... Tartıştığı komşusunun ölümüne sebep olan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Tartıştığı komşusunun ölümüne sebep olan şüpheli adliyeye sevk edildi

24.03.2022 15:15
Son dakika haber... Tartıştığı komşusunun ölümüne sebep olan şüpheli adliyeye sevk edildi

Gelen son dakika haberine göre Tartıştığı komşusunun ölümüne sebep olan şüpheli adliyeye sevk edildiKOCAELİ Kocaeli'de tartıştığı komşusuna tabanca ile ateş ederek ölümüne sebep olan 74 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tartıştığı komşusunun ölümüne sebep olan şüpheli adliyeye sevk edildi

KOCAELİ Kocaeli'de tartıştığı komşusuna tabanca ile ateş ederek ölümüne sebep olan 74 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saat 18.30 sıralarında Karamürsel ilçesine bağlı Kızderbent Mahallesi'nde bulunan kahvehanenin önünde meydana geldi. İddiaya göre, komşu oldukları öğrenilen O.A. ile Hasan Aksüt arasında kahvehanede tartışma başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. O.A., yanında bulunan tabanca ile Hasan Aksüt'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aksüt'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. O.A. ise jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından Karamürsel Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, hayatını kaybeden Hasan Aksüt'ün, uzun yıllar Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalıştığı ve emekli olduğu öğrenildi.

Son dakika haber... Tartıştığı komşusunun ölümüne sebep olan şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haber... Tartıştığı komşusunun ölümüne sebep olan şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haber... Tartıştığı komşusunun ölümüne sebep olan şüpheli adliyeye sevk edildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Tartıştığı komşusunun ölümüne sebep olan şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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