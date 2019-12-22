Tartıştığı komşusunun tabancayla vurduğu kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tartıştığı komşusunun tabancayla vurduğu kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Tartıştığı komşusunun tabancayla vurduğu kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan tartışmada tabancayla vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tartıştığı komşusunun tabancayla vurduğu kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde çıkan tartışmada tabancayla vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 16 Aralık'ta Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Muharrem A. ile komşusu Barış Ç. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Muharrem A. tabancayla Barış Ç'ye ateş etti.

Karnından yaralanan Barış Ç, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Muharrem A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Barış Ç, 6 gündür tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Yeniköy Mahallesi, Başiskele, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu
Sosyal medyada paylaşmak için fotoğraf çektirdikleri silah ateş aldı, 1 kişi hayatını kaybetti Babaları tarafından vurulan 3 kardeşten ikisi hayatını kaybetti Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı

Son Dakika Haberleri
23:41 Bursa'da sazlık alanda yangın (2) - Son Dakika
23:38 Filipinler'de bombalı saldırılarda 21 kişi yaralandı - Son Dakika
23:36 Muğla'da 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
23:33 Trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
23:33 Bursa'da sazlık alanda yangın (2) - Son Dakika
22:28 Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı - Son Dakika
20:40 Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 23:41:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tartıştığı komşusunun tabancayla vurduğu kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]