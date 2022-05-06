Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı

06.05.2022 10:48

İstanbul Fatih'te esnaflık yapan bir kişi, park sorunu yüzünden tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı.

İstanbul Fatih'te esnaflık yapan bir kişi, park sorunu yüzünden tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Olay, dün Fatih Kocamustafapaşa'da öğle saatlerinde gerçekleşti. İddialara göre, caddede esnaf olan bir kişi, sipariş getiren kuryeden motosikletini çekmesini istedi. Kurye, motosikletini çekmeyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eline sopa alan esnafı çevredekiler sakinleştirmeye çalışsa da fayda etmedi. Eli sopalı esnaf, park halindeki motosikleti ilk önce yere devirdi. Daha sonra elindeki sopayla defalarca motosiklete vurarak küfür ve hakaretler savurdu. Olaya müdahale edemeyen vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı
Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı
Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı
Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı

YORUMLAR
500
Tartıştığı kadını kucağında bebeği varken defalarca bıçakladı Tartıştığı kadını kucağında bebeği varken defalarca bıçakladı Baba ve oğulları trafikte tartıştıkları kişilerce darbedildi Baba ve oğulları trafikte tartıştıkları kişilerce darbedildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Ziraat Bankası'nın eski yöneticisi: Asgari ücret 6500 lira olmalı
16:22 Eski futbolcu Ersen Martin kalp krizi geçirdi: Durumu ciddi
16:18 Kazı Kazan talihlisi, başta almaktan vazgeçtiği kuponla 1 milyon lira kazandı!
16:15 Başkan Ali Koç'tan kritik basın toplantısı! Trabzonspor'a sert sözler: Açtığınız pankart ile bu olaya sahip çıktınız
16:12 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ hakkında konuştu: Piyonları bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayacağız
15:56 Bağcılar'da otomobil içinde cinayet: Alacak verecek meselesi 20 yaşındaki gencin canına mal oldu
15:43 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Trabzonspor'a "8.şampiyonluk ve silahlı pankart" tepkisi: Hayal dünyasındasınız, kendinizi gerçeklere alıştırın
15:46 Ebrar Karakurt yeni bir aşka yelken açtı! Yeni sevgilisi oyuncu İrem Tuncer
15:42 MHP liderinden Süleyman Soylu'ya tam destek, Ümit Özdağ'a ağır sözler: Maganda, anarşist, provakatör!
15:35 Kaza yaptı, kendisini uyaranlara palayla ve silahla saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 16:51:25. #1.11#
SON DAKİKA: Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement