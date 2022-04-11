Tartıştığı kuryeyi bacağından bıçakladı - Son Dakika
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Tartıştığı kuryeyi bacağından bıçakladı

11.04.2022 22:37
Tartıştığı kuryeyi bacağından bıçakladı

Sinop'ta bir kişi, dükkanın önünde tartıştığı motokuryeyi bacağından bıçakladı.

Sinop'ta bir kişi, dükkanın önünde tartıştığı motokuryeyi bacağından bıçakladı. Kaçmaya çalışan şahıs, çevredekiler tarafından yakalanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.50'de Sinop Kaleyazısı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Bir çiğköfteci dükkanında motokuryelik yapan O.K., servisten dükkana geldiği sırada motosikletinin yanına gelen G.A. ile aralarında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyümeden kurye arkasını dönüp dükkana girmek istediği sırada G.A., cebinden çıkardığı bıçakla O.K.'yi bacağından yaraladı. Ardından koşarak kaçmaya başlayan G.A., yaklaşık 100 metre ileride çevredekiler tarafından yakalandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kurye tedavi altına alınırken, G.A. ise Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Yaşanan tartışma ve sonrasında bıçaklanma, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. - SİNOP

Tartıştığı kuryeyi bacağından bıçakladı
Tartıştığı kuryeyi bacağından bıçakladı
Tartıştığı kuryeyi bacağından bıçakladı

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Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı kuryeyi bacağından bıçakladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tartıştığı kuryeyi bacağından bıçakladı - Son Dakika
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