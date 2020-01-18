Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla parkta öldürdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla parkta öldürdü - Son Dakika

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla parkta öldürdü

25 dakika önce

Aksaray'da bir kişi, parkta kavga ettiği kuzenini tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü.

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla parkta öldürdü, System.String[]

Aksaray'da bir kişi, parkta kavga ettiği kuzenini tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü.


Olay, Eskil ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir park alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hurşit U. (41) ile amcaoğlu Hakan U. (32) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Hakan U. ruhsatsız tabancayla kuzeni Hurşit U.'ya 3 el ateş etti. Çevredeki vatandaşların silah sesini duyması üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ağır yaralanan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı şahıs daha sonra ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan müdahalenin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hurşit U., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren kuzen Hakan U. ise Eskil İlçe Emniyet Müdürlüğüne tabancayla birlikte teslim oldu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:44 Kaynak: İHA
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