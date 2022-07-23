Tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdü - Son Dakika
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Tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdü

23.07.2022 00:11
Tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdü

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde Muhammet Geyve (31), tartıştığı kuzeni Y.G. tarafından bıçakla öldürüldü.

SAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde Muhammet Geyve (31), tartıştığı kuzeni Y.G. tarafından bıçakla öldürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Karapürçek Yazılıgürgen Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Geyve ile kuzeni Y.G., arasında bilinmeyen nedenle sokakta tartışma çıktı. Y.G., tartışmanın büyümesiyle üzerindeki bıçakla Muhammet Geyve'yi göğsünden bıçakladı. Geyve kanlar içerisinde yığılırken, Y.G. ise olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan Muhammet Geyve, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Geyve, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra kaçan Y.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Geyve, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı kuzenini bıçakla öldürdü - Son Dakika

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