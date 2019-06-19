Tartıştığı kuzenini öldürdü
17 dakika önce
KASTAMONU'da, tartıştığı kuzeni Hüseyin S. (28) tarafından tabancayla vurulan İlkan Türkmenoğlu (34), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:36 Kaynak: DHA
KASTAMONU'da, tartıştığı kuzeni Hüseyin S. (28) tarafından tabancayla vurulan İlkan Türkmenoğlu (34), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde İsfendiyar Mahallesi Güğümcü Sokak üzerinde meydana geldi. İlkan Türkmenoğlu, iddiaya göre sokak üzerinde karşılaştığı halasının oğlu Hüseyin S. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin S., belindeki tabancasını çıkararak kuzenine ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkmenoğlu'nun hayatını kaybettiği belirledi. Olay sonrası polise teslim olan Hüseyin S. ise gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.
- Kastamonu
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