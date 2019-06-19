Son Dakika Haberleri: Tartıştığı kuzenini öldürdü
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Tartıştığı kuzenini öldürdü

17 dakika önce

KASTAMONU'da, tartıştığı kuzeni Hüseyin S. (28) tarafından tabancayla vurulan İlkan Türkmenoğlu (34), hayatını kaybetti.

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KASTAMONU'da, tartıştığı kuzeni Hüseyin S. (28) tarafından tabancayla vurulan İlkan Türkmenoğlu (34), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde İsfendiyar Mahallesi Güğümcü Sokak üzerinde meydana geldi. İlkan Türkmenoğlu, iddiaya göre sokak üzerinde karşılaştığı halasının oğlu Hüseyin S. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin S., belindeki tabancasını çıkararak kuzenine ateş etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkmenoğlu'nun hayatını kaybettiği belirledi. Olay sonrası polise teslim olan Hüseyin S. ise gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.


- Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:36 Kaynak: DHA
Kastamonu, Güncel
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