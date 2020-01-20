Tartıştığı kuzenini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tartıştığı kuzenini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Tartıştığı kuzenini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

6 saat önce

Aksaray'ın Eskil ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Tartıştığı kuzenini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı, System.String[]

Aksaray'ın Eskil ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Eskil Merkez Parkı'nda 18 Ocak'ta tartıştığı kuzeni Hurşit U'yu tabancayla vurduktan sonra polis ekiplerine teslim olan Hakan U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aksaray, Eskil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:44 Kaynak: AA
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