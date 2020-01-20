Son Dakika › Güncel › Tartıştığı kuzenini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Tartıştığı kuzenini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı
6 saat önce
Aksaray'ın Eskil ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 12:44 Kaynak: AA
Aksaray'ın Eskil ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.
Eskil Merkez Parkı'nda 18 Ocak'ta tartıştığı kuzeni Hurşit U'yu tabancayla vurduktan sonra polis ekiplerine teslim olan Hakan U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika Damadını öldüren kayınpederden kan donduran savunma: Gelinimle ilişkisi vardı Önce satırla vurdu, ardından kablo ile boğarak parçalara ayırdı Uluslararası hukuk firmasında avukatlar arasındaki tartışma kanlı bitti Su borusuna asılı halde bulunan Tuğba öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı