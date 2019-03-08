Son Dakika Haberleri: Tartıştığı Liselinin Bıçakladığı Genç, Ağır Yaralandı

Tartıştığı Liselinin Bıçakladığı Genç, Ağır Yaralandı

1 saat önce

SAMSUN'da, Mustafa C.C.(19), tartıştığı lise öğrencisi R.E.Y. (17) tarafından bıçaklandı.

Tartıştığı Liselinin Bıçakladığı Genç, Ağır Yaralandı, System.String[]
SAMSUN'da, Mustafa C.C.(19), tartıştığı lise öğrencisi R.E.Y. (17) tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan genç tedaviye alınırken, polis kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. 

Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 11'inci sınıf öğrencisi R.E.Y., daha önce kavga ettiği Mustafa C.C. ile okul çıkışında karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, R.E.Y., Mustafa C.C.'yi bıçakladı. Okul önündeki öğrencilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol ve sağ karın boşluğundan aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Mustafa C.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Cinayet Bürosu ekipleri de, kavga sonrasında kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:59 Kaynak: DHA

Polis, Samsun, Güncel
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