Üye Girişi
TARTIŞTIĞI MESAİ ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

TARTIŞTIĞI MESAİ ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

11.01.2022 19:59

BOLU'da, şantiyede iki işçi arasında çıkan kavgada Ahmet Kuyucu(61) bıçaklanarak hayatını kaybetti.

BOLU'da, şantiyede iki işçi arasında çıkan kavgada Ahmet Kuyucu(61) bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişinin de yaralandığı olayın şüphelisi Necati G.(26) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay dün gece saatlerinde Bolu'ya bağlı Yenigeçitveren köyü mevkiinde bulunan bir tavuk üretim çiftliğinde meydana geldi. Gece saatlerinde Necati G. ile Ahmet Kuyucu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Necati G., cebinden çıkardığı bıçakla mesai arkadaşı Ahmet Kuyucu'ya saldırdı. Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılan Kuyucu, olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan başka bir işçi de hafif şekilde yaralandı.

Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldüren Necati G., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TARTIŞTIĞI MESAİ ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI MESAİ ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI MESAİ ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
TARTIŞTIĞI MESAİ ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

YORUMLAR
500

Tavuk, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TARTIŞTIĞI MESAİ ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika


Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi         
20:19
Var Mısın Yok Musun programında Hamdi Bey'in kim olduğu ifşa oldu Var Mısın Yok Musun programında Hamdi Bey'in kim olduğu ifşa oldu         
20:13
Hayaller suya düştü! Başkan Burak Elmas'tan taraftarı yıkacak transfer sözleri Hayaller suya düştü! Başkan Burak Elmas'tan taraftarı yıkacak transfer sözleri         
19:37
Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor Döner bıçakları ve sopalarla Adana sokaklarında yürümüşlerdi! Kendilerini "515 Haşimi" olarak tanıtan Suriyeliler sınır dışı ediliyor         
16:19
Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor Limonun kabuğu kendinden değerli! Kilosu 7 liradan satılıyor         
15:40
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye gönderme: 500 bin dolara vatandaşlık satıyorsunuz, bu da sana kapak olsun         
15:09
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32

Son Dakika Haberleri
20:18 Türkiye Enes Kara'yı konuşurken çok konuşulacak "yurt" anketi
20:13 Var Mısın Yok Musun programında Hamdi Bey'in kim olduğu ifşa oldu
20:04 Babasına solunum cihazı götürürken ölüm hastane yolunda yakaladı
19:55 İntiharıyla Türkiye'yi yasa boğan Enes Kara için İmamoğlu ve Yavaş'tan ilk açıklama
19:48 Akdeniz'de 6.4 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi!
19:23 Kamyonla çarpışan otomobilde aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
19:04 Bakan Nebati'yle görüşen TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den ilk açıklama: Açık ve samimi görüşme oldu
18:46 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Torrent ile yardımcılık için görüştük ama teknik direktör olması için anlaştık
18:22 Çiftlikteki ineğin memesine bakanlar gerçek olduğuna inanmadı!
18:18 Son Dakika: Burak Elmas'tan ilk açıklama: Galatasaray'da son kararı başkan verir
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 20:25:16. #1.12#
SON DAKİKA: TARTIŞTIĞI MESAİ ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement