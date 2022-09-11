TARTIŞTIĞI MESAİ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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TARTIŞTIĞI MESAİ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

11.09.2022 13:05

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde Tamer Esenkaya (30), ağabeyine küfür ettiği iddiasıyla tartıştığı mesai arkadaşı Abdullah Ersen'i (29) tabanca ile vurarak öldürdü.

KONYA'nın Selçuklu ilçesinde Tamer Esenkaya (30), ağabeyine küfür ettiği iddiasıyla tartıştığı mesai arkadaşı Abdullah Ersen'i (29) tabanca ile vurarak öldürdü. 18 suç kaydı bulunan Esenkaya, gözaltına alınıp tutuklandı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Emir Sultan Caddesi'nde meydana geldi. Mobilya mağazasında çalışan Tamer Esenkaya ile mesai arkadaşı Abdullah Ersen, servis olarak kullanılan 35 RN 516 plakalı kamyonete binip, yola çıktı. Tamer Esenkaya, iddiaya göre ağabeyi Egemen Esenkaya'ya telefonda küfür eden Abdullah Ersen ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Esenkaya, tabanca ile Ersen'e 4 el ateş açtı. Ersen kanlar içinde kalırken, Esenkaya araçtan inip, kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ersen, hayatını kaybetti. 'Hırsızlık', 'yaralama' gibi suçlardan 18 kaydı bulunan Esenkaya ise kısa sürede yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Esenkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Selçuklu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TARTIŞTIĞI MESAİ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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