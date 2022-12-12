Tartıştığı mesai arkadaşını kulağını kesip sırtından bıçaklamasına rağmen serbest bırakıldı - Son Dakika
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Tartıştığı mesai arkadaşını kulağını kesip sırtından bıçaklamasına rağmen serbest bırakıldı

12.12.2022 16:32

Karaman'da tartıştığı mesai arkadaşı Hakkı A.'nın kulağının bir kısmını kesip sırtından bıçakla yaralayan ve kendisi de ellerinden yaralanan Salih A., serbest kaldı. Kulağı dikilen Hakkı A., tedavisinin ardından taburcu oldu.

Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde makine fabrikasında çalışan Salih A. ile Hakkı A., mesaileri bittikten sonra Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda karşılaştı. İki arkadaş arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hakkı A.'nın kulağının bir kısmını kesip, sırtından bıçakla yaralayan Salih A. da kavgada bıçakla ellerinden yaralandı.

Tartıştığı mesai arkadaşının kulağını kesti, yetmedi sırtından da bıçakladı

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hakkı A. olay yerindeki bir otomobille, Salih A. ise ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hakkı A.'nın kesilen kulağı acil serviste yapılan müdahaleyle yeniden dikildi. İlk müdahalesi aynı hastanede yapılan Salih A. da güvenlik gerekçesiyle özel hastaneye sevk edildi. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Salih A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.

Tartıştığı mesai arkadaşının kulağını kesti, yetmedi sırtından da bıçakladı
Kaynak: DHA
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Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tartıştığı mesai arkadaşını kulağını kesip sırtından bıçaklamasına rağmen serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartıştığı mesai arkadaşını kulağını kesip sırtından bıçaklamasına rağmen serbest bırakıldı - Son Dakika
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