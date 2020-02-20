Tartıştığı mesai arkadaşlarının üzerine hafriyat kamyonu sürdü (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tartıştığı mesai arkadaşlarının üzerine hafriyat kamyonu sürdü (3) - Son Dakika

Tartıştığı mesai arkadaşlarının üzerine hafriyat kamyonu sürdü (3)

8 saat önce

İŞÇİLER KONUŞTUİzmir'in Torbalı ilçesinde, Selahattin B.'nin hafriyat kamyonunu üzerlerine sürdüğü asfalt işçileri konuştu.

Tartıştığı mesai arkadaşlarının üzerine hafriyat kamyonu sürdü (3), System.String[]

İŞÇİLER KONUŞTU

İzmir'in Torbalı ilçesinde, Selahattin B.'nin hafriyat kamyonunu üzerlerine sürdüğü asfalt işçileri konuştu. İşçilerden Mehmet Polat, Selahattin B.'nin agresif ve argo konuşan birisi olarak bilindiğini belirterek, "Kendisi çok sakin bir insan değildi, ama böyle bir şey yapacağını da tahmin etmezdik. Araçların temizliği konusunda bir tartışma yaşadı ve o da bir hafriyat kamyonuna girip, kapıları kilitledi. Daha sonra bizim üzerimize sürdü, herkes can derdiyle sağa sola kaçıştı. Hepimiz çok panik olduk" dedi.

Bir diğer işçi Ahmet Polat ise, "Selahattin B., o gün tartıştığı kişiyle daha önce de birkaç kez tartıştı, aralarında bir çeşit husumet var denilebilir. Bütün çalışma arkadaşlarım çok korktu. Olaydan sonra kamyonu bir akaryakıt istasyonuna park edip kaçtığını duyduk. Hepimiz kendisinden şikayetçi olduk ve yakalanmasına da sevindik" dedi.

Diğer işçiler de böyle bir olayın bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

OLAYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, üzerlerine kamyon sürülen işçilerden birinin olay anını cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı ortaya çıktı. Görüntülerde, işçilerin panik halinde sağa sola kaçıştığı görülüyor.

Jandarmanın çalışması sonrası gözaltına alınan Selahattin B.'nin, işlemlerinin sürüdüğü bildirildi.


Mehmet Polat, Torbalı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Böyle abla düşman başına! Karısını öldüren adama, baldızı avukat tuttu
Çobanlıktan fabrikatörlüğe uzanan ibretlik bir hayat hikayesi Son dakika: "Türkiye Suriye'den ne zaman çıkacak?" sorusuna Bakan Akar madde madde yanıt verdi Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar: Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok

Son Dakika Haberleri
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:51:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tartıştığı mesai arkadaşlarının üzerine hafriyat kamyonu sürdü (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]